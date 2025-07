Две жени бяха убити, а няколко души - ранени, при удар по католическа църква в ивицата Газа, заявиха днес лекари от болницата "Ал Ахли" в град Газа, цитирани от Ройтерс.

Ударът нанесе щети на църквата "Свето Семейство", която е единственият католически храм в анклава.

Israel bombed Gaza’s only Catholic church, injuring its pastor. How do you think the global Christian community will respond? pic.twitter.com/JX1hQh8xx7