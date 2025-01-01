Село Иванча е едно от най-живописните и богати на история селища в Орхейски район, разположено на около 40 км северно от Кишинев, по пътя за културно-природния резерват Орхей Веки, разказва молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Селото е било обитавано през вековете от свободни селяни, боляри и търговци, като е имало стратегическо положение на търговските пътища между Орхей и Кишинев.

В междувоенния период Иванча е малък занаятчийски център, известен с текстилните си продукти, традиционните килими и дървообработването. По време на съветския период тук са функционирали земеделски кооперации и културни центрове.

Наследство и забележителности

В Иванча се намира Националният музей по етнография и естествена история „Каса Маре“ (Casa Mare), който е етнографски комплекс на открито с автентични селски къщи, занаятчийски работилници и тематични изложби за бесарабския селски живот от миналото.

Известна забележителност е наскоро построеният с неокласическо вдъхновение замък „Унгерн“, който привлича туристи със своя впечатляващ дизайн и първокласни услуги.

Вдъхновен от европейския неокласически стил, замъкът запазва масивността и очарованието на историческите сгради, но крие свят от модерни детайли вътре: интелигентен климатичен контрол, високоскоростен интернет, оптимизирани пространства за комфорт и други услуги.

Туризъм и местни преживявания

Местността предлага туристически маршрути през близките гори и посещения на резервата Орхей Веки.

Други възможности за нови преживявания е дегустацията на вино в местни винарни, включително Милещий Мичи и Крикова.