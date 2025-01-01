Правителството прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между България и Азербайджан за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори.

Подписването на споразумението е необходима предпоставка за засилване на инвестиционната активност на азербайджанските компании в България. Документът ще създаде необходимата договорно-правна база за развитие на инвестиционното сътрудничество между страните ни.

Също така с прилагането на инвестиционното споразумение ще се защитават, както българските инвеститори, така и инвестициите в Азербайджан въз основа на модерни европейски стандарти и механизъм за уреждане на спорове, посочват от прессцлужбата на Министерския съвет.

България оценява Азербайджан като важен икономически партньор и има интерес да развива всички аспекти на традиционно добрите връзки между двете страни. Двустранните отношения се отличават със стратегически характер, подписани са две Декларации за стратегическо партньорство, проведени са две сесии и предстои третата в края на 2025 г.