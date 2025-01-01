Министерският съвет прие решение, което дава зелена светлина на Министерството на отбраната да организира лятна почивка за деца от Украйна и техните придружители. Почивката ще се проведе в България и е част от хуманитарните действия на страната.

Децата, които са преживели травми от войната, ще бъдат настанени в хотел „Сарафово - МО“, който се управлява от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към Министерството на отбраната.

Основната цел на инициативата е да се осигури възможност за децата на загинали украински военнослужещи и доброволци да се възстановят физически, психически и емоционално.

Почивката е предвидена за периода от 30 август до 9 септември 2025 г. и е проява на човешко и достойно отношение.