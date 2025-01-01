Европейската ера на енергийна независимост от Русия вече е факт и тази ера трябва да бъде необратима, обяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург преди започващата утре среща на върха в Брюксел.

"Тази седмица олицетворява реалността на момента, реалността на света, който стана опасен - един свят на хищници. Ние трябва да защитаваме себе си и да зависим от себе си. Мира, какъвто беше до вчера, вече го няма. Нямаме време за носталгия. В същото време другите нямат право да ни дефинират", заяви Фон дер Лайен, като визира САЩ.

Фон дер Лайен и Тръмп: Свиваме руските енергийни приходи

Тя обърна внимание, че делът от световния брутен вътрешен продукт на Съединените щати също е спаднал. "Това не е въпрос на икономика. Става въпрос за смяна на курса на световната икономика. И затова никой не трябва да бъде шокиран от това, което другите мислят за нас", посочи председателката на Европейската комисия.

"Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия вече е факт и тя трябва да бъде необратима. Ние ще се разделим с руските изкопаеми горива завинаги! Само преди една година това беше немислимо. Но не говорим за стечение на обстоятелствата, а за здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.

"Ние местим планини. Тази година направихме за европейската отбрана толкова, колкото за предишните десет години", подчерта ръководителката на Европейската комисия пред евродепутатите в пленарната зала в Страсбург.