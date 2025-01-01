Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви снощи, че е обсъдила с американския президент Доналд Тръмп многократните нарушения на въздушното пространство на европейски държави от Русия и двамата са се споразумели за необходимостта от намаляване на енергийните приходи на Москва, предаде Франс прес.

Ръководителката на ЕК посочи, че е повдигнала пред Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН въпроса за "провокациите на Кремъл, по-специално редовните нарушения на европейското въздушно пространство".

Фон дер Лайен също така заяви, че двамата са се съгласили "за необходимостта от бързо намаляване на приходите на Русия от изкопаеми горива", за да се окаже натиск върху Москва по повод войната в Украйна, като подчерта плановете на Европейския съюз да ускори усилията си за прекратяване на тези покупки.

Служителката каза, че иска Европа да спре да купува руски петрол до края на годината, посочва Ройтерс.

"Тръмп е абсолютно прав. Вървим по този път", обобщи Фон дер Лайен.