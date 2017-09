Ураганът Ирма става все по-опасен, опустоши летище (СНИМКИ)

[Pictures] St Marteen Airport after #Hurricane #Irma , roof and jetways are badly damaged but rwy seems in good shape (©Marineschepen on YT) pic.twitter.com/1jb72gxgTh — Flight-Report ✈ (@flight_report) 7 септември 2017 г.

ВИЖТЕ СНИМКИ НА ОПУСТОШЕНИТЕ РАЙОНИ СЛЕД ИРМА

от урагана „Ирма”, съобщи френският вътрешен министър Жерар Колон. Капитан Егберт Стул от холандските ВМС заяви, че редица ключови обекти в холандската част на острова не работят., сериозни щети са нанесени на сгради на правителството, на болницата и противопожарната служба, изключително ограничена е дейността на бреговата охрана.Връзката с острова се осъществява само с военни комуникационни средства. До моментав холандската част на острова. „Основна задача е отварянето на летището, за да се организира доставката на хуманитарна помощ”, каза Стул, чиято военна част е на острова. „По предварителна информация”, каза холандският капитан. Военните ще се заемат с възстановяване на инфраструктурата, разчистване на развалините и помощ на местните жители.Ситуацията се усложнява от това, че. Холандският вътрешен министър Роналд Пластерк изрази надежда, че първите самолети ще могат да се приземят още в петък. В района са и два кораба на ВМС с хуманитарна помощ и отряд военни.„Ирма” вече, които са специални общини на Кралство Нидерландия. „Щетите там са много по-малки”, съобщи капитан Стул. На Саба са рухнали много дървета, а на Синт Естациус е повреден пътят между пристанището и летището.

Ураганът „Ирма“ опустоши карибски остров, расте броят на жертвите (СНИМКИ)

На остров Св. Мартин има две летища, като холандското международно „Принцеса Юлиана” е. То е. Във френската част на острова също има малко летище, от което се извършват полети за отвърдморските територии на Франция – Гваделупа, Мартиника и Сен Бартелми.Отвъдморските френски територии са. Имоти имат британският бизнесмен Ричард Брансън, руският милиардер Роман Абрамович, известни актьори и певци.