Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че са поразили един от главните заводи, произвеждащ експлозиви за широка гама от боеприпаси за руската армия, както и петролен терминал в окупирания от Москва полуостров Крим, предаде Ройтерс.

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод за експлозиви в град Дзержинск в Нижегородска област, а пожар е избухнал след атаката по петролния терминал във Феодосия, в Крим.

Глеб Никитин, губернатор на Нижегородска област заяви, че руските противовъздушни сили са отблъснали атака с 20 дрона в промишлената зона на Дзержинск. "Според предварителни данни, отломки са ранили един гражданин, чийто живот е извън опасност и той вече получава всички необходими медицински грижи", добави той.

Украинската армия засили атаките си с голям обсег по стратегически цели в Русия, тъй като опитите да се прекрати по дипломатически път войната, продължаваща вече три години и половина, са в застой, отбеляза Ройтерс.

Украински дронове са поразили и ТЕЦ в град Клинци в Брянска област, а двама руски граждани са били ранени след атака по нефтената рафинерия в град Туапсе в Краснодарския край.