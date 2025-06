Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че няма риск войната в Украйна да прерасне в глобален конфликт, тъй като Русия е твърде слаба, предаде RBC - Ukraine.

„Руснаците са твърде слаби за това. Те не могат да победят дори Украйна, така че наистина не могат да нападнат НАТО“, каза Орбан в интервю за LCI.

