Мъж на 25 години е загинал, а друг е пострадал при стрелба близо до джамия в шведския град Йоребро днес, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Няколко изстрела проехтели точно пред молитвения дом по време на петъчната молитва. За момента не е ясно в какво състояние е пострадалият.

Извършителят засега не е задържан от полицията и мотивите му остават неясни. Не се знае дали мишената е била самата джамия или конкретни хора, отбелязва АП.

На място са изпратени медицински и полицейски екипи, а органите на реда призоваха гражданите да избягват района.

От полицията заявиха, че случаят вероятно е свързан с престъпна мрежа, но не дадоха повече подробности. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.