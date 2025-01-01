Броят на сексуалните партньори, които един човек е имал през живота си, е доста чувствителна тема при романтичните връзки.

Мнозина го смятат за важен критерий при избора на партньор. Ново международно проучване, проведено в Уелския университет в Суонзи, показва, че чистите числа не разкриват цялата истина. Оказва се, че това, което наистина влияе върху преценката на потенциалния партньор, не е само общият резултат... но и как той се е развил с течение на времето.

В това проучване са анкетирани над 5300 души от единадесет държави и пет континента. Извадката е варирала от Япония до Бразилия, Австралия и Словакия – въпреки че нито един участник не е бил от африканския континент.

Не е изненадващо, че повечето респонденти предпочитат техният партньор да е имал малко сексуални партньори преди тях. Но това възприятие за броя е по-сложно, отколкото изглежда. Например, респондентите са били по-снизходителни към хора, чийто брой партньори е нараствал все по-бавно. За тях това отразява преминаване от по-либерален сексуален живот към търсене на стабилност. За да тестват този ефект, изследователите представили на участниците няколко фиктивни времеви линии, проследяващи сексуалния живот на човек. В някои сценарии много връзки са били концентрирани в младостта, след което са намалявали. В други те са били разпределени равномерно през целия живот. И накрая, някои времеви линии показват увеличение на броя на партньорите с течение на времето. Резултатът е ясен: профили, където броят на новите партньори е намалявал с течение на времето, са получили най-много точки по отношение на приемливостта на връзката, дори когато крайният общ брой е останал същият като в останалите профили.

Според Андрю Томас, професор по психология в университета Суонзи, това предпочитание има дълбоки корени в нашата еволюционна история. „В миналото познаването на сексуалната история на човек е можело да помогне за избягване на рискове като полово предавани инфекции, изневяра, емоционална нестабилност или съперничество с бивши партньори.“

По този начин, нашият мозък все още може да свързва намаляването на броя на партньорите с търсенето на стабилност и надеждност във връзките. Факт е, че броят на сексуалните партньори е също, и преди всичко, инструмент, който позволява на мъжете да класифицират жените според повече от съмнителни критерии за респектабилност, дори ако уелското проучване предполага липсата на двоен стандарт. Фактът, че еднакви резултати могат да бъдат оценявани по различен начин, не променя факта, че няма нито срам, нито гордост, които да се извлекат от този доста незначителен параметър.