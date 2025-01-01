Патриарх Даниил, който отслужи в Кюстендил Света литургия за днешния празник - Успение на Света Богородица, отправи призив за мир в Украйна и навсякъде по света, където има война, предава БНР .

След като благослови кюстендилци с празника им и освети ритуала Панагия - Въздигане на хляба, с участието на читалища, колективи и групи от общината, Негово светейшество отправи молитви за мир:

"В Украйна изживяват трудни години, както и на други места по света, особено в Близкия изток, в Газа. Човеци търпят големи притеснения, мъки. Някъде умират от глад човеци, други - от бомби, разрушения.

Нека отправим и такава молитвичка - ето, колко години човеците се опитват да намерят разрешение, не се постига такова разумно, мирно разрешение, но Бог, по своите пътища, дано да даде начин за траен мир, да се умиротвори този свят, който най-вече е обезпокояван от греховете на човеците - измама, користолюбие, властолюбие, омраза. Бог, по своята милост, да дари мир и да ни подкрепя всички по пътя към царството Божие".

В служението в Кюстендил по-рано днес се включиха архиереи и свещеници от епархии от Северна Македония, а отец Генади - бесарабски българин от Украйна, донесе макет - композиция с три известни базилики от историята на България и икона.