Група европейски лидери са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия, предаде Франс прес. Това се казва в съвместно изявление на няколко европейски лидери, които по-рано днес бяха информирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за резултатите от срещата му на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде Франс прес.

После тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Групата от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия посредством санкции, се казва още в общото им изявление, предаде Франс прес.

Тръмп: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна

Групата европейски лидери допълва, че Москва не може да има право на вето над пътя на Украйна към ЕС или към НАТО, предаде Франс прес.

"Украйна е тази, която трябва да вземе решения, касаещи нейната територия“, се допълва още в изявлението.

Съвместната декларация е от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.