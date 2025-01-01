Пожарът, който се разрази край гълъбовското село Обручище, е локализиран и овладян. Това съобщиха пред БТА от екипите на Пожарната, които са на място. Обявеното частично бедствено положение остава в рамките на 48 часа, каза за БТА заместник-кметът на Община Гълъбово Емилия Гочева.

Седем екипа на пожарната ще останат да дежурят на място. Огънят е нанесъл щети на гориста местност до селото, но няма пострадали хора и постройки. Системата BG-Alert не е задействана. Към момента не е установена причината за стихията, посочиха от пожарната.

Гочева съобщи, че обстановката в района ще бъде следена и от екип на администрацията.