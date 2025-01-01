Разгневена търговка, шофираща бус с дини, счупи бариерата пред сградата на Община Казанлък. След това започнала да изхвърля плодове от превозното средство, с което се е движила, съобщи NOVA.

Жената развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и според служители на Общината без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.

БТА

Жената извършила влизането на територията на Общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя счупила с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.

БТА

Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество.

Няма данни за пострадали хора при инцидента.