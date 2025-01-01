Завършва изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В момента се полага маркировка в последните две отсечки - кръговото кръстовище за Банкя и на път I-1 в района на Горна Вереница, област Монтана. До края на деня ще приключи и работата по тях.

На кръгово кръстовище за гр. Банкя, което е връзката между Софийския околовръстен път и АМ „Струма“, се обезопасява отсечка с дължина 600 метра. Завършено е възстановяването на осветлението в кръстовището и са подменени ограничителните системи. В момента се полага нужната маркировката и се поставят пътни знаци. Като допълнителна мярка за обезопасяването на отсечката е предвидено и монтиране на мантинела във вътрешния кръг на кръстовището, като дейностите ще бъдат изпълнени в почивните дни.

На другия участък - път I-1 в района на Горна Вереница в област Монтана, се полага пътна маркировка, което е последният етап от обезопасяването на трасето.

Всички 36 участъка, включени в плана, подлежат на наблюдение по отношение на приложените краткосрочни мерки за обезопасяване.

Обезопасяването на републиканските пътища не приключва с първоначално набелязаните 36 трасета с концентрация на пътни инциденти. Агенцията е планирала мерки за още 145 участъка, в които се наблюдава повишен риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия от различен характер, с обща дължина близо 500 км. Срокът за реализация е до края на 2026 г.