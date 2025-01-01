На 16 август, събота, в историческата местност Петрова нива президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От 20:00 часа в храм-костница „Света Петка“ ще бъде отслужена заупокойната молитва в памет на преображенци.

В 20:30 часа пред мемориала в местността ще започне възпоменателната церемония. Президентът ще приеме строя на представителните роти на Националната гвардейска част и ще произнесе слово. Малко по-късно държавният глава ще отдаде почит пред загиналите в Илинденско-Преображенското въстание.