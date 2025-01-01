Световни лидери излязоха с коментари след срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи вчера без двамата да направят изявления за възможно прекратяване на огъня във войната в Украйна и не бяха обявени никакви конкретни резултати в тази насока.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски:

"Подкрепяме предложението на Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. Украйна подчертава, че ключови въпроси могат да бъдат дискутирани на ниво лидери и тристранният формат е подходящ за това.

В понеделник ще се срещна с президента Тръмп във Вашингтон, за да обсъдим всички подробности, свързани с прекратяването на убийствата и на войната.

Сигурността трябва да се гарантира надеждно с участието както на Европа, така и на Америка. Обсъдихме и положителните сигнали от американска страна относно участието в гарантирането на сигурността на Украйна".

Съвместна декларация на европейските лидери, подписана от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, финландския президент Александер Стуб, полския премиер Доналд Туск, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен:

"Категорични сме, че трябва да бъдат предоставени непоклатими гаранции за сигурността на Украйна, за ефективната защита на нейния суверенитет и териториална цялост. Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да дадат гаранции за сигурност. "Коалицията на желаещите" е готова да играе активна роля. Не трябва да се налагат ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има право на вето върху пътя на Украйна към ЕС и НАТО.

Решенията за територията на Украйна ще се вземат от Украйна. Международните граници не трябва да се променят със сила.

Решени сме да направим повече да поддържаме една силна Украйна, за да бъде сложен край на боевете и да бъде постигнат справедлив и траен мир. Ще продължим да засилваме санкциите и по-широките икономически мерки, за да окажем натиск върху военната икономика на Русия.

Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен:

"ЕС работи в тясно сътрудничество със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение".

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас:

"САЩ имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно. ЕС ще работи с Украйна и САЩ, за да не успее агресията на Русия и за да се постигне устойчив мир. Москва няма да сложи край на войната, докато не осъзнае, че не може да продължи по-нататък.

Истинската причина за войната е империалистичната външна политика на Русия, а не въображаемия дисбаланс в европейската архитектура за сигурност.

Решимостта на президента (Доналд) Тръмп да постигне мирно споразумение е от жизненоважно значение... Путин продължава да протака преговорите и се надява, че ще се измъкне. Той напусна Анкоридж без да поеме никакви ангажименти.

Затова Европа ще продължи да подкрепя Украйна, включително с работа по 19-ия пакет от санкции срещу Русия".

Премиерът на Великобритания Киър Стармър:

"Усилията на президента Тръмп ни доближиха повече от всякога до края на нелегитимната война на Русия в Украйна. Неговото лидерство в стремежа да се сложи край на кръвопролитията заслужава похвала.

Приветствам откритостта на Съединените щати, заедно с Европа, да предоставят солидни гаранции за сигурността на Украйна като част от всяко споразумение. Това е важен напредък и ще бъде от решаващо значение за възпирането на Путин да се върне за още.

Междувременно, докато той (Путин) не спре варварската си атака, ще продължаваме да затягаме винтовете на военната му машина с още повече санкции...

Непоколебимата ни подкрепа за Украйна ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо".

Президентът на Франция Еманюел Макрон:

От съществено значение е да се извлекат всички поуки от последните 30 години и по-специално от добре установената склонност на Русия да не спазва поетите от нея ангажименти.

Ще продължим тясното си сътрудничество с президента Тръмп и президента Зеленски, за да гарантираме, че интересите ни са спазени в дух на единство и отговорност.

Франция продължава да стои неотлъчно на страната на Украйна".

Министър-председателката на Италия Джорджа Мелони:

"Най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна… Италия дава своя принос заедно със западните си съюзници.

Ключовият момент остават гаранциите за сигурност, които да предотвратят нови руски инвазии, и това е аспектът, където бе отбелязано най-интересното развитие на събитията в Анкоридж.

Отправната точка на предложението е дефинирането на клауза за колективна сигурност, която ще позволи на Украйна да се възползва от подкрепата на всички свои партньори, включително САЩ, готови да предприемат действия в случай на ново нападение".

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц:

"Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността".

Президентът на България Румен Радев:

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите.

Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии.

Министерство на външните работи на Индия:

"Индия приветства срещата на върха в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин. Тяхното лидерство в стремежа към мир заслужава похвала.

Индия оценява напредъка, постигнат на срещата на върха. Пътят напред може да бъде само чрез диалог и дипломация. Светът иска да види скорошно прекратяване на конфликта в Украйна".

Министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде:

"Нашият възглед е ясен - важно е да продължим да оказваме натиск върху Русия и дори да го засилим, за да ѝ дадем ясен сигнал, че трябва да плати цената за това.

Трябва да се вслушваме в желанията и нуждите на Украйна. Знаем, че президентът Путин иска да разедини Европа и Съединените щати. Заедно с всички наши съюзници трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим това".

Министър-председателят на на Чехия Петър Фиала:

"Резултатите от срещата в Аляска потвърждават, че докато САЩ и техните съюзници търсят пътища към постигането на мир, Путин си остава заинтересован единствено от възможно най-големи териториални придобивки и от възстановяването на бившата съветска империя".

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан

"Години наред сме свидетели на това как най-големите ядрени сили събарят рамките на своето сътрудничество и си изпращат послания една на друга. Сега това вече е минало. Днес светът е място, по-безопасно от вчера".

Канцеларията на президента на Полша

"Фактът, че тези преговори са започнали, че има дискусия е нещо, което ние в Полша смятаме за ценно.

Войната може да приключи само по два начина - или с капитулацията на едната страна, като в този случай най-важното за нас би било поражението на Русия. Но другото решение също е преговори и такива преговори бяха в ход вчера и вероятно ще продължат в близко бъдеще".

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо:

"Президентите започнаха жизненоважен процес в Аляска.

Предстоящите дни ще покажат дали големите държави в ЕС ще подкрепят този процес... или дали неуспешната европейска стратегия за отслабване на Русия чрез този конфликт с всякакви, буквално невероятни, финансови, политически или военни помощи за Киев ще продължи".

Министърът на външните работи на Швеция Мария Малмер Стенергард:

"Шведското правителство ще проведе тесни разговори с Украйна и с европейските и трансатлантически партньори за по-нататъшните действия.

Ясно е, че натискът върху Русия трябва да се засили, за да се сложи край на войната и да се положат основите на справедлив и траен мир, основан на международното право. Военната, политическата и гражданската подкрепа на Швеция за Украйна остава непоколебима".

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен:

"В моите очи сме в ситуация, която е поне толкова несигурна, колкото беше и преди.

Нямаше примирие и нямаше споразумение. Напротив - руснаците бомбардираха цяла нощ, и за мен това е ясно доказателство, че Русия не иска мир".