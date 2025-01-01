Без сделка за мир в Украйна завърши срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния глава на Руската федерация Владимир Путин. В късните часове на вчерашния ден те пристигнаха в Анкъридж, Аляска, за среща на върха във военна база Елмендорф-Ричардсън.

Лидерите разговаряха във формат "три на три" с участието министрите си, като според съветника на Путин по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев първият етап от срещата е преминал "много добре".

Имаме много добра комуникация с президента Тръмп. Поздравяваме амбицията му да прекрати войната в Украйна. Въпреки това, за да постигнем дълготрайно споразумение, трябва да осъществим баланс. Надяваме се, че международната общност ще приеме споразумението, до което достигнахме, и се надяваме, че никоя страна няма да се опита да го саботира. Очаквам, че днешната среща е предпоставка за край на конфликта и ще възобнови икономическите отношения между нашите държави. Това каза Путин по време на пресконференцията след края на срещата.

Той добави, че войната в Украйна нямаше да започне, ако Тръмп беше президент през 2022 г.

Няма сделка, докато наистина няма сделка. Всичко се свежда до тях (Киев). Днешната среща беше много ползотворна. Имаше много точки, по които постигнахме съгласие. (По) няколко големи не постигнахме пълно (съгласие), но постигнахме известен напредък. Благодаря ти много, Владимир! Това заяви Тръмп, след като първият етап от срещата приключи.

Той добави, че ще се свърже с държавния глава на Украйна Володимир Зеленски и ръководството на НАТО, за да ги уведоми за подробностите, обсъдени по време на днешните преговори.

Тръмп пристигна в Анкъридж на борда на Air Force One в 21:20 ч. българско време в петък, а самолетът на Путин кацна в пристанищния град 25 минути по-късно. Те се здрависаха на пистата във военната база, преди да потеглят за същинската част на срещата в бронираната лимузина на президента на САЩ.

Американският екип се състоя от държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесънт, министъра на търговията Хауърд Лътник, министъра на отбраната Пийт Хегсет, специалния пратеник Стив Уиткоф и началника на президентската администрация Сузи Уайлс, съобщи Белият дом.

Руската делегация се състоя от външния министър Сергей Лавров, министъра на отбраната Андрей Белоусов, финансовия министър Антон Силуанов, Кирил Дмитриев и съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

Russian delegation at the summit in Alaska: Lavrov, Ushakov, Belousov, Siluanov, and Dmitriev … besides Putin.



The delegation is big.

Облечен в пуловер с надпис "СССР", Лавров привлече вниманието при пристигането си в Анкъридж по-рано днес.

Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt.

На 14 август Ушаков заяви, че основната тема на разговор между двамата президенти ще е разрешаването на украинската криза, като добави, че ще бъдат обсъдени "и по-широки задачи, свързани с осигуряването на мира и сигурността, както и актуални и най-наболели международни и регионални въпроси".

Тръмп определи срещата като опит за приближаване до спирането на боевете между Русия и Украйна. В началото на август, след като срещата вече беше обявена, той заговори за териториална размяна между двете държави, като заяви, че те са близко до сключването на мирно споразумение. На 13 август републиканецът съобщи, че планира и втори кръг от консултации на живо с руския си колега, като този път ще участва и украинският държавен глава Володимир Зеленски.

„Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия. Това ми харесва, защото те искат да правят бизнес, но няма да правим бизнес, докато не приключим войната (...) Ако срещата не върви добре, ще стана и ще си тръгна (...) Искам да видя бързо прекратяване на огъня. Не знам дали ще стане днес, но няма да съм доволен, ако не е днес“, каза американският президент, докато пътуваше за Анкъридж на борда на Air Force One. Той подчерта желанието на Съединените щати и Европейския съюз да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, но изключи варианта Киев да се присъедини към НАТО.

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви Путин на 14 август. Той не изключи в бъдеще да има нови договорености между Русия и Съединените щати в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира.

На 12 август 26 държави членки на Европейския съюз подписаха съвместно изявление, приветстващо усилията на американския президент за постигането на мир в Украйна. В документа, който не бе подкрепен от Унгария, се казва, че международните граници не трябва да се променят със сила и всеки справедлив и траен мир трябва да спазва международното право, включително принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост.

Базата Елмендорф-Ричардсън е най-големият военен обект в Аляска и е дом на над 32 000 души – около 10% от населението на Анкъридж. Районът е значим и за Русия - преди 158 години САЩ купуват Аляска от Руската империя.