Жълт код за силен вятър обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

НИМХ

Днес ще е предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 30°.

В планините ще преобладава слънчево време, а следобед ще се развие купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода ще е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.