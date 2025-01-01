Според ново проучване двойките, които са се срещнали онлайн, са по-нещастни във връзките си и имат по-ниски нива на удовлетворение в браковете си от тези, които са се запознали лице в лице, съобщи "Дейли мейл".

В изследването участват 6646 обвързани от целия свят. Учените са проследили как участниците са срещнали любимите си и колко щастливи се чувстват с тях. Според данните 16 процента са се запознали с партньорите си онлайн, като числото нараства до 21 процента сред тези, които са започнали връзките си след 2010 г.

„Участниците, които са срещнали половинките си чрез интернет, съобщават за по-ниски нива на щастие и интензивност на изпитваната любов във връзките си, включително в близостта, влечението и отдадеността си към другия в сравнение с тези, които са се срещнали извън мрежата“, каза Адам Боуд от Австралийския национален университет, съавтор на проучването.

Според изследователите няколко фактора могат да обяснят констатациите. Един от тях е, че двойките, които се срещат лице в лице, обикновено имат повече общо помежду си отколкото тези, които са се срещнали онлайн.

„Интернет ни осигурява достъп до привидно неограничено количество възможни партньори, но докато това изобилие може да помогне на хората да си намерят идеалната половинка, практически то води до претоварване с избори“, заяви Боуд.

„Другият проблем при търсенето на половинки чрез интернет е, че много хора игнорират признаците на токсично поведение, които са по-лесно забележими при запознанствата извън мрежата“, добави той.