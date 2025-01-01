Полицейски началник е обвинен в изтезания, унижения и заплахи за изнасилване на протестиращи в Белград

Партия „Сръбски център“ (SRCE) ще подаде сигнал в прокуратурата срещу командира на звеното на Министерството на вътрешните работи (МВР) за охрана на определени личности и обекти – Марко Кричак, заради престъпленията „изтезание и малтретиране“, както и „сексуален тормоз“.

Според налични видеозаписи и свидетелства, на 14 август Кричак, заедно със свои подчинени, „физически е нападал и пребивал участници в протеста, използвайки и палки“.

„Студентката Николина Синджелич публично свидетелства, че Кричак я е заплашвал със изнасилване, удрял я е и я е шамаросвал, казвайки: „Ще те съблека и изнасиля пред всички, всички ще гледат“. След тричасово задържане в гаража на ул. „Неманина“ 22–26, където студентите са били вързани, принуждавани да лежат на бетона и да коленичат до стената, те са били отведени в полицейското управление“, се казва в изявлението.

Партията припомня, че член 137, ал. 3 от Наказателния кодекс ясно предвижда: длъжностно лице, което малтретира или унижава друг човек, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години.

Опозиционното движение Свободни граждани (PSG) на 16 август призова омбудсмана спешно да започне производство по повод твърденията за „брутален побой, изтезания и заплахи, отправени от полицията към студентката Николина Синджелич“ по време на протеста в Белград.

Председателката на младежката организация на PSG Йелена Баняц заяви, че „това поведение на полицията е доказателство за безсилието и малодушието в услуга на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП)“. Тя подчерта, че полицията „показва сила, като затваря една студентка за няколко часа, пребива я и отправя най-страшни обиди и заплахи“.

Николина Синджелич заяви пред телевизия N1, че е била лишена от свобода след демонстрациите в центъра на Белград на 14 август, на ул. Неманина, в непосредствена близост до сградата на сръбското правителство. По думите ѝ, служители на Звеното за охрана на определени лица и обекти (JZO) са я въвели заедно с група други демонстранти в правителствения гараж. Малко по-късно е пристигнал и командирът на JZO Марко Кричак, който я е шамаросвал, удрял главата ѝ в стената и ѝ е заплашвал със изнасилване.

МВР отрича полицаите да са превишили правомощията си при действията си.