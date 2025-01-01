Учени от Института "Архипелагос" засаждат подводни градини от морска трева около гръцкия остров Липси в пилотен проект за възстановяване на морските ливади от посидония (Posidonia oceanica), жизненоважни местообитания за морския живот в Средиземно море, съобщава в. "Катимерини".

Използвайки фрагменти, откъснати от корабни котви, а в редки случаи и семена, водолазите засаждат бавнорастящата морска трева с биоразградими материали.

"Нашата цел е да обърнем тенденцията на нарастващо унищожаване на ливадите от посидония в гръцките морета", каза Анастасия Милиу, директор по научните изследвания на Института.

Ливадите от посидония, някои от които са на възраст над 10 000 години, поддържат повече от 1000 животински и 300 растителни вида, абсорбират въглероден диоксид много по-ефективно от тропическите гори, защитават бреговете и произвеждат кислород. Въпреки това над една трета от тях са унищожени от котви, незаконен риболов, рибовъдство, строителство и климатични промени.

"Архипелагос" призовава Гърция да подобри картографирането, да наложи мерки за защита и да предотврати негативното въздействие от котвите, като предупреждава, че пълното възстановяване може да отнеме повече от век.