Нашата личност се формира от баланса между вроденото и придобитото, между генетиката и социалната ни среда.

Въпросът е интригуващ от векове: предопределени ли сме от генетичното си наследство или сме изцяло формирани от житейските си преживявания? Родени ли сме с личността си или я изграждаме постепенно под влиянието на социалната среда и взаимодействията в живота?

Нека поставим въпроса по друг начин: ако сте мърмолив, роден ли сте такъв или просто сте станал такъв между момента на раждането си и днес?

Същото важи за флегматичните, срамежливите и екстровертите, без да забравяме нетърпеливите и гневните. Как сме стигнали дотук?

С откриването на ДНК през 1953 г. дълго време се смяташе, че (най-накрая) е разгадана мистерията: чертите на нашия характер са до голяма степен предопределени. Историята на еднояйчните близнаци Джим Луис и Джим Спрингър, разделени при раждането и събрани на 39-годишна възраст, потвърди тази теория.

Въпреки че са израснали в различни среди, те споделяха удивително сходни черти: еднакви коли, еднакви места за почивка, еднакви навици. Случаят изглежда решен, нали?

Не съвсем. Години по-късно нови изследвания разкриват много по-нюансиран отговор, пише порталът Slate.

Характер, темперамент, нагласа... Когато се опитваме да опишем някого, нещата стават малко объркани.

За щастие, специалистите внесоха малко ред. Днес те разграничават две основни съставки на личността: характер и темперамент.

Докато първият се формира през целия живот, вторият е предимно наследствен и остава относително стабилен.

Нека се спрем за момент на темперамента, който е особено интересен. Наличен от раждането, той се разделя на пет основни измерения на личността, известни като „Големите пет“: невротизъм (т.е. емоционална стабилност), екстравертност (общителност), отвореност към нови преживявания (любопитство и креативност, за да бъдем по-прости), приветливост или любезност (т.е. сътрудничество и емпатия) и, накрая, съзнателност (организираност, строгост).

Тези пет личностни черти са присъщи на всеки от нас от раждането, но в различна степен. След като излезем от утробата, тяхната интензивност се променя с времето под влияние на околната среда, социалните взаимоотношения, житейските преживявания и щастливите, както и травматичните събития.

И, както ще видите, елементите на нашата личност, заложени в гените ни, далеч не са непроменими.

Независимо от това с какъв темперамент сте родени, голяма част от вашата личност ще се формира през детството и юношеството, две ключови фази. Защо точно през тези два периода, а не през други?

Просто защото мозъкът е особено пластичен и незрял в тези моменти от живота. Това го прави изключително чувствителен към цял куп фактори, вариращи от стрес до хранене, родителски отношения, излагане на токсини и социални взаимодействия.

Накратко, това е мястото, където се решава всичко, независимо от генетичните карти, с които разполагате в началото.

Изабел Уелет-Морин, доктор по психология и изследовател в Университетския институт за психично здраве в Монреал, дава пример в колоните на квебекското издание на списание Elle за бебе, родено с определена предразположеност към тревожност. Ако то бъде изложено на стабилна и сигурна среда, не е задължително да развие тревожна личност.

Родители, изпитвате ли силна тревога? Не се самобичувайте прекалено и се стремете да насочвате, подкрепяте и насърчавате детето си чрез възможно най-благосклонна, стабилна и последователна възпитание.

Това ще ви помогне да извлечете най-доброто от неговия първоначален характер. Но няма тайна: външните взаимодействия, вкъщи или другаде, ще оформят личността му до такава степен, че под един покрив братята и сестрите понякога са диаметрално противоположни.

След пубертета твърде късно ли е да се промени характерът? Нашият мозък, по-малко податлив на промени, твърде ли е несклонен към дълбоки промени в личността ни? За щастие... не!

Благодарение на пластичността на мозъка (мозъкът е наистина невероятен орган), промените са възможни през целия живот. Имате интровертен характер? Това не е непреодолима пречка. Психотерапията, например, може да помогне за промяна на някои модели на мислене и поведение.

Още по-добре, днес съществува нещо, което наричаме епигенетика: дисциплина, която е доказала, че нашите житейски преживявания могат да повлияят на изразяването на нашите гени, без да променят тяхната структура. Това е малко като да имаме бележки в ДНК-то си, като малки лепенки с коментари, които позволяват активирането или деактивирането на определени гени.

Следователно социалната ни среда може да промени изразяването на първоначалните ни гени.

Примерите, дадени от Elle Québec за тези бележки, са малко мрачни, но илюстрират добре феномена... който може да се предаде на следващите поколения. Според канадско проучване, например, малтретирането на деца може да промени изразяването на гените, свързани със стреса.

Тези епигенетични белези, сравними с малки зачерквания върху генома ни, могат да се предават на децата.

Потомците на оцелелите от Холокоста, например, са по-податливи на стрес, въпреки че не са го преживели директно.

Каквото и да е, науката е категорична: ние не сме (напълно) роби на гените си. Ние не сме изцяло формирани от средата, в която живеем.

Нашата личност се изгражда върху това равновесие, в постоянното взаимодействие между вроденото и придобитото.

И ако мастилото в началото на нашия живот изглежда неизтриваемо, нищо не ни пречи с времето и подходящите инструменти да напишем най-красивите страници от него.