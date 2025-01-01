Украинският държавен глава Володимир Зеленски обвини Русия, че продължава да атакува страната му в деня на срещата Тръмп-Путин, предаде Ройтерс. Припомняме, че в 22:30 ч. вчера започнаха преговорите между президентите на САЩ и Русия в Анкъридж, Аляска.

"Те убиват хора и в деня на преговорите. И това говори много", написа Зеленски в "Телеграм". "Войната продължава. Тя продължава точно защото няма заповед, нито какъвто и да било сигнал, че Москва се готви да спре тази война", добави Зеленски.

По-късно украинският лидер повтори призива си за организирането на тристранна среща на върха с негово участие. "Точно в този формат са възможни реални решения", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, предаде ДПА. Русия трябва да сложи край на войната, която започна, добави той.

Започна срещата между Путин и Тръмп в Аляска

Зеленски отново подчерта, че Украйна се нуждае от гаранции за сигурност и траен мир.

Междувременно съветникът на Зеленски по националната сигурност Михайло Подоляк написа в "Телеграм", че е нужно "незабавно, безусловно и пълно прекратяване на огъня".

Той настоя, че всички страни, които купуват руски суровини, трябва да бъдат заплашени с изолация, загуба на пазари и санкции. "Първо трябва да се спрат убийствата на хора, а след това да се започне с политиката", продължи президентският съветник.

Подоляк заключи, че Тръмп може да напусне Аляска като миротворец, ако първата точка - за прекратяването на огъня, бъде "изпълнена буквално в рамките на един час". В противен случай трябва да се приложат "строги мерки за натиск", подчерта съветникът на Зеленски.