Украинците изразиха разочарование от това, че САЩ може да не предоставят на Киев ракети с голям обхват "Томахок", предаде Асошиейтед прес.

Украинският президент Володимир Зеленски в петък се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, след като американският лидер даде знак, че Вашингтон може да се съгласи да предостави на Украйна ракети с голям обхват, за които Киев смята, че ще принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Но Зеленски си тръгна с празни ръце – резултат, който разтревожи, но не изненада мнозина по улиците на украинската столица, които запазват решимостта си да сложат край на три и половина годишната руска инвазия в страната си.

Роман Виниченко – украински военнослужещ, каза пред АП, че смята, че перспективата за ракети "Томахок" за Украйна е била политическа игра. "Украйна няма да получи тези ракети", заяви той.

Виниченко посочи, че Киев все още има нужда да получава нови оръжия – с или без американска помощ – особено, след като руските дронове и ракети продължават да поразяват гражданска инфраструктура.

Междувременно разочарованието на Тръмп от продължаването на конфликта бе многократно демонстрирано през последните девет месеца, откакто се върна на власт. През последните седмици той показа нарастващо нетърпение към Путин и изрази по-голяма готовност да помогне на Украйна са спечели войната, включително чрез продажба на ракети "Томахок".

Но тонът на американския президент отново се смекчи, след като той проведе дълъг телефонен разговор с руския си колега в четвъртък и обяви, че планира да се срещне с него в Будапеща в близките седмици.

Разговорът породи нови надежди, че може да бъде постигнат дипломатически напредък за прекратяване на войната.

Но след множество провалени инициативи украинците не са склонни да вярват, че скоро може да бъде постигнат пробив, отбеляза АП.