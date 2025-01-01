Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа. Обратното, то трябва да ги укрепва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полския премиер Доналд Туск пред медиите в кулоарите на срещата на ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева, за да намерят взаимноприемлив мирен план, след като Вашингтон и Киев приеха да променят американското предложение.

Зеленски: Границите не може да се променят със сила

Украйна и европейските ѝ съюзници го сметнаха за изпълняващо всички желания на Кремъл, припомня Ройтерс.