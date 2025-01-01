Украинският президент Володимир Зеленски каза, че основният проблем, на фона на усилията за постигане на мир в Украйна, е признаването на окупираните от Русия украински територии. Зеленски каза това в изявление чрез видеовръзка пред шведския парламент, предава БНР .

"Путин иска да бъде узаконено онова, което е откраднал, да наруши принципа на териториалната цялост и суверенитета. Това е основният проблем. В стъпките, които координирахме с американската страна, успяхме да задържим на масата изключително чувствителни въпроси. От ключово значение е да подкрепим принципите, които отстоява Европа - границите не може да бъдат променяни със сила, да има правосъдие за военнопрестъпниците и агресорът да плати напълно за войната, която започна".

Би Би Си съобщава, че преговорите в Женева са приключили след интензивната работа в неделя. Американският държавен секретар Марко Рубио и британският съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл са отпътували. Украинската делегация се е завърнала в Киев, според украински медии.