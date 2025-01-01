Тези дни бяха изговорени много неща за мира в Украйна, че е трудно да се напарвят категорични прогнози за развитието на въпроса. Това, на което трябва да се държи, е международният правен ред. Трябва да стане ясно какво означава приемлив мир и гаранции за сигурност за Русия, Украйна, европейските държави и САЩ и очевидно там са различията. Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира. Това обяснява и емоционалната реакция на Володимир Зеленски, който каза, че ако е трябвало страната да капитулира, е можела да направи това още в началото на войната. Това каза бившият министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на NOVA.

Тя смята, че Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страните прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.

По нейни думи тези 28 точки са сериозна провокация към всички страни в преговорите. И допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.

Нейнски е на мнение, че този път руският президент Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.

Темата за предложения мирен план за Украйна коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA News и журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев.

„Нека да уточним, че това, което се обсъжда, е план за действие. Всъщност има вече два плана: един е американският, другият е европейският. Сравнението показва, че те се разминават в някои ключови точки. В първия план отсъстваше Европа. Тя беше посочена само като изпълнител на някои от действията. Европа пък поставя своите условия, в които отсъства руската страна. Не се знае засега как ще реагира Русия”, подчерта Тодоров.

По думите му в този вид условията премахват ключови точки, които Русия поставя като червени линии – например за съюзническите войски, разполагането им на територията на Украйна, за бъдещото членство в НАТО.

„Това се посочва в европейския план, а при консенсус на страните от НАТО – членството е възможно. Позитивно никой не оспорва пък възможността Украйна да влезе в Европейския съюз. Изчезват някои икономическите клаузи, към които американската страна има определени интереси. Това може да повлияе евентуално и на емоционалната реакция на американския президент Доналд Тръмп. Гаранциите, които се искат за Украйна, са много близки до член 5 от устава на НАТО, което обаче е свързано с редица условия. Тоест европейският план казва - първо мир, после всичко останало – територии, санкции и т.н., да се уточнява след това”, обясни журналистът.

Според доцент Дойчев главното условие в новото контрапредложение – това, което Европейският съюз и Великобритания направиха, е, че за да се сключи един траен и справедлив мир, би следвало първо да се прекрати огънят по линията на фронта.

„Но виждаме, че това не става.В момента се водят изключително сложни дипломатически преговори, тъй като поначало планът, който беше предложен от Уиткоф и Дмитриев - беше буквално превод от руски. Той повтаряше това, което руската страна иска. С допълнение на това, което Тръмп всъщност искаше. А именно тези икономически мерки, които фактически вкарваха САЩ в „освободен буфер“ между Русия и Украйна”, посочи той.

По думите му в този план имало опит за търговска сделка, която засяга интересите на Украйна и е изначално неприемлива за Киев.

„Бих казал, че липсата на дипломатически опит си казва думата, защото Тръмп е специалист по търговски преговори, но очевидно не е по дипломацията. При едни дистрибуционни дипломатически преговори като тези би следвало, като се има предвид силно изнесената пред интересите на Украйна позиция на Руската федерация, другата страна – както направиха сега Европейският съюз заедно с държавния секретар Марко Рубио – да представи едно умерено контрапредложение, което е разумно и дипломатично. Трябва да се търси баланс”, изтъкна Дойчев.