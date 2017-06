Туитър прегря от коментари заради възклицание на ексшефа на ФБР

Потребители на Туитър се концентрираха върху възклицанието "Боже", използвана от бившия директор на ФБР Джеймс Коми по време на показанията му пред комисията на Сената на САЩ по разузнаването, отнасящи се до разговорите му с президента на Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес."Боже, надявам се да има записи!", заяви Коми по време на изслушването. Изразът бързо придоби популярност в Туитър."Всички можем да се съгласим с Коми, че, Боже, надяваме се да има записи", заяви бившият прокурор на град Ню Йорк Прийт Бхарара, също уволнен от Тръмп.За несвикналите да чуват думата, колективът на речника на Мериъм Уебстър написа дефиниция и се пошегува, че Коми все още има време да използва други старинни думи.

So if he was a "Stronger guy" he might have actually followed procedure & the law? You were the director of the FBI, who are you kidding?😂