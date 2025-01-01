Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с руския си колега Владимир Путин въпреки отказа на руския лидер за разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Това съобщи Guardian.

В четвъртък, говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп каза, че Путин не е длъжен да се срещне със Зеленски.

„Не, не е. Те искат да се срещнат с мен и аз ще направя всичко възможно, за да спра убийствата“, каза американският президент.

Путин: Среща със Зеленски е възможна, но трябва да се създадат определени условия

Вчера руският държавен глава заяви, че не е готов да се срещне със Зеленски.

„Нямам нищо против по принцип, това е възможно, но трябва да се създадат определени условия. За съжаление обаче все още сме далеч от създаването на такива условия“, каза Путин.