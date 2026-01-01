Страните от Г-7 все още не са взели решение за освобождаване на петролни резерви в отговор на енергийната криза, предизвикана от войната в Иран. Това заяви френският министър на финансите Ролан Лескюр след днешната видеоконференция на финансовите ръководители на страните от групата, предаде Ройтерс.

„Все още не сме стигнали до този етап“, посочи Лескюр, чиято страна в момента е ротационен председател на Г-7. Той допълни, че министрите следят ситуацията „минута по минута“ и са готови да използват всички инструменти за стабилизиране на пазара, ако се наложи.

В срещата е участвал и изпълнителният директор на Международната агенция по енергията (МАЕ) Фатих Бирол. По-рано днес цената на петрола сорт Брент надхвърли 100 долара за барел (след като достигна четиригодишен връх от 119 долара) заради блокирането на доставките през Ормузкия проток.

След срещата японският финансов министър Сацуки Катаяма, заяви, че МАЕ официално е призовала държавите от Г-7 за координирано освобождаване на извънредни петролни резерви.

„МАЕ настоя всяка страна да се включи в съгласувано освобождаване на резерви на пазара“, заяви Катаяма.

В онлайн срещата участваха и ръководители на ОИСР, Световната банка и МВФ. Предстои скорошно свикване и на енергийните министри от „седморката“.



От своя страна директорът на МАЕ Фатих Бирол предупреди, че предизвикателствата пред транзита през Ормузкия проток и съкратеното производство създават растящи рискове за пазара. В рамките на Г-7 се обсъждат всички опции, включително освобождаване на част от наличните 1,2 милиарда барела спешни резерви, допълни той. Бирол остава в тесен контакт с енергийните министри на Саудитска Арабия, Индия, Бразилия, Азербайджан и други ключови партньори за координация на действията.