Никола Саркози обяви, че на 10 декември ще излезе книгата „Дневникът на един затворник“, издадена от Fayard, собственост на Винсент Болоре, предаде АФП.

9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор: Саркози е най-известният затворник на Франция

„В затвора няма какво да се види и няма какво да се прави. Забравям тишината, която не съществува в затвора „Ла Санте“, където има много неща за чуване. За съжаление, шумът там е постоянен. Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора“, пише бившият президент, който прекара три седмици в парижкия затвор „Ла Санте“, преди да бъде освободен.