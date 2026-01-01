С ветрове, надвишаващи 250 км/ч, циклонът "Нарел", според телевизионния метеорологичен канал The Weather Channel, е безпрецедентен „за последните 20 години“ както по продължителност, така и по многобройните си въздействия върху сушата, пише "Фигаро".

Невероятни кадри. Небето се оцвети в червено, в кървавочервено в Шарк бей, Западна Австралия, когато тропическият циклон "Нарел" достигна сушата в събота.

Видео, заснето от Shark Bay Caravan Park, местната метеорологична служба, показва тази апокалиптична картина. „Атмосферата е невероятно зловеща навън и всичко е покрито с прах".

Циклон предизвика аварии в два от най-големите завода за втечнен природен газ в света

Бурята породи силни ветрове, надхвърлящи 250 км/ч на някои места, които раздвижиха огромно количество прах и частици, причинявайки червения оттенък в небето.

Явлението остава „изключително за последните 20 години“ в региона, припомня The Weather Channel, който класифицира циклона в категория 4 този петък, в момента, в който той достигна сушата за трети път.

„Тропическият циклон Нарел попада в рядката категория циклони, способни да се задържат повече от седмица“, уточнява канала, докато Нарел продължава да пресича страната, насочвайки се към региона на Пърт на запад.