Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано в северозападната китайска провинция Синцзян, която граничи с Киргизстан, предаде Ройтерс, като се позова на Китайския център по земетресения (CENC).

Трусът е регистриран в 15:44 ч. местно време (09:44 по българско време). Епицентърът е бил в района на окръг Акчи на дълбочина 10 км.

 

