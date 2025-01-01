Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано в северозападната китайска провинция Синцзян, която граничи с Киргизстан, предаде Ройтерс, като се позова на Китайския център по земетресения (CENC).
A 6.0-magnitude #earthquake struck Akqi County in Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture in northwest China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region, at 3:44 p.m. Thursday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). pic.twitter.com/rkuqhFcUIG— Beijing Business Today (@BusinessBeijing) December 4, 2025
Трусът е регистриран в 15:44 ч. местно време (09:44 по българско време). Епицентърът е бил в района на окръг Акчи на дълбочина 10 км.
Earthquake strikes near county of Akqi near Kyrgyzstan-Xinjiang border— Samaa News (@SamaaEnglish) December 4, 2025
Read more: https://t.co/FkDJ8IV8mT#SamaaTV #earthquake #Chinaearthquake pic.twitter.com/yUPl0ZwcG2