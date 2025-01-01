/ iStock

Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано в Киргизстан днес, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Силният трус е станал на дълбочина от 7 километра.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Николай Станоев/БТА
Свят