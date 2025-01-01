Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано в Киргизстан днес, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.
Силният трус е станал на дълбочина от 7 километра.
An earthquake of magnitude 5.5 struck the Kyrgyzstan region in the early hours of Monday, according to the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)— Hindustan Times (@htTweets) October 6, 2025
Know more 🔗 https://t.co/V3dyeptMVx pic.twitter.com/Ndva4O9jML
Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.