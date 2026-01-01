Руският президент Владимир Путин прие американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург днес, като пред него благодари на президента на САЩ за вниманието му към намирането на изход от войната в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Путин попита Уиткоф как е преминала вчерашната му среща с украинския президент Володимир Зеленски в норвежката столица Осло, информираха двете агенции.

Тръмп с призив към Украйна за войната с Русия

Освен това Путин каза на пратеника на Тръмп, че Русия е заинтересована от възстановяването на икономическите връзки със САЩ.

Срещата е в Константиновския дворец в Санкт Петербург, отбелязва ТАСС, допълвайки, че основната ѝ тема е войната в Украйна. Разговорът продължава в момента.

Той бе посрещнат на летище Пулково от специалния представител на Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), отбеляза руската държавна новинарска агенция.

Преди това ТАСС предаде, че самолет на военновъздушните сили на САЩ, идващ от Осло, е навлязъл в руското въздушно пространство. Вчера в норвежката столица Уиткоф се срещна с украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Индия, заяви в Мумбай, че Уиткоф е на път за Санкт Петербург.