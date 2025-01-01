Русия предприе атака през нощта срещу североизточния украински град Суми, ранявайки 11 жители, включително четири деца, съобщиха днес украинските служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс.

Сумска област граничи с Русия и е подложена на постоянни атаки както с дронове, така и с ракети.

Службите за спешна помощ съобщиха в "Телеграм" (Telegram), че Русия е поразила многоетажна жилищна сграда, къщи и инфраструктурни съоръжения.

Според управителя на областта Игор Калченко Русия е атакувала железопътното депо, при което са били унищожени няколко вагона и са повредени сгради.

Руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалата нощ 130 украински дрона, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха тази нощ 130 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 31 - над территорията на Курска област, 21 над Воронежка, 14 над Белгородска област, 10 над Брянска, по 9 над Орловска, Тамбовска и Тулска област, по 6 над Липецка и Ярославска област, 5 над Ростовска, 4 над Волгоградска, 3 над Калужка област, 2 над Рязанска и един в района на Москва, уточни министерството.