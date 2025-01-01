Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че силите му са превзели селището Новоолександривка в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс.

Агенцията уточни, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Селището се намира на по-малко от 10 километра югоизточно от село Покровске - важен отбранителен възел на Въоръжените сили на Украйна в Днепропетровска област, добави руското ведомство, цитирано от ТАСС.

Руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града.

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области.

"Възможностите за нанасяне на далекобойни удари са част от нашата независимост и ще бъдат най-важният елемент в гарантирането на мира," каза Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че военните лидери са обсъдили цели на ударите до края на годината, включително "географско разширяване" на атаките.