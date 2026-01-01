Руското министерство на енергетиката е внесло предложение до правителството с искане забраната за износ на бензин за рафинериите на горива да бъде отменена предсрочно, предаде Ройтерс, позовавайки се на източник на руската информационна агенция „Интерфакс“

В края на декември правителството удължи временната забрана за износ на бензин и други нефтопродукти за всички износители, включително производители, до 28 февруари, с цел стабилизиране на вътрешния пазар на горива, припомня Ройтерс.

Министерството на енергетиката отказа коментар за руската агенция.

По-рано бе съобщено, че се обсъжда вдигане на ембаргото от 1 февруари, като темата е била разглеждана за последно по време на съвещание при вицепремиера Александър Новак, проведено миналия петък, допълва „Интерфакс“.

В средата на януари вицепремиерът Александър Новак проведе съвещание за ситуацията на пазара на горива, в което участваха представители на Министерството на енергетиката, Федералната данъчна служба, Федералната антимонополна служба, статистическата служба „Росстат“ и борсата в Санкт Петербург. В съобщението на правителството след срещата се посочва, че за цялостно проследяване на ситуацията на пазара на горива е създадена система за мониторинг, която по региони отчита динамиката на цените, наличностите на горива и производствените мощности.

В края на декември Новак заяви, че пазарът на нефтопродукти в Русия е балансиран, като изчерпаните преди това запаси са възстановени до нива, по-високи от преди година. Той подчерта, че към края на годината ситуацията на пазара на горива е „абсолютно спокойна“.