Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас, изпълнителната заместник-председателка на Комисията за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс ще оповестят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 година. Това ще стане след заседанието на Колегиума на комисарите, предава БНР.
За стената от дронове се заговори след нарушаването на въздушното пространство на редица страни-членки, сред които Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия, като за Полша и Румъния бе доказано, че безпилотните апарати са руски. Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че това не са случайни нарушения, а последователна и нарастваща кампания и отговорът трябва да бъде твърд. На този етап стената ще допринесе за наблюдението на Източния фланг, като идеята е да обхване всички страни от Общността. Вчера върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отрече да има дублиране на ролята на ЕС и НАТО по отношение на защитата от дронове. Тя поясни, че страните-членки заедно ще идентифицират какво е необходимо да се направи и ще правят общи поръчки. Според нея, Европейската агенция по отбрана може да зададе рамката, която да ги обедини. Всичко това ще става в тясно сътрудничество с Украйна, като дронове ще бъдат закупувани и оттам.
До 2030-та година се предвижда най-голямото нарастване на разходите за отбрана в историята на ЕС - до 800 млрд. евро.