Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас, изпълнителната заместник-председателка на Комисията за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс ще оповестят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 година. Това ще стане след заседанието на Колегиума на комисарите, предава БНР .

За стената от дронове се заговори след нарушаването на въздушното пространство на редица страни-членки, сред които Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия, като за Полша и Румъния бе доказано, че безпилотните апарати са руски. Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че това не са случайни нарушения, а последователна и нарастваща кампания и отговорът трябва да бъде твърд. На този етап стената ще допринесе за наблюдението на Източния фланг, като идеята е да обхване всички страни от Общността. Вчера върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отрече да има дублиране на ролята на ЕС и НАТО по отношение на защитата от дронове. Тя поясни, че страните-членки заедно ще идентифицират какво е необходимо да се направи и ще правят общи поръчки. Според нея, Европейската агенция по отбрана може да зададе рамката, която да ги обедини. Всичко това ще става в тясно сътрудничество с Украйна, като дронове ще бъдат закупувани и оттам.

До 2030-та година се предвижда най-голямото нарастване на разходите за отбрана в историята на ЕС - до 800 млрд. евро.