Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша, на което ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство, извършено по-рано тази седмица, заяви вчера полското външно министерство, цитирано от Ройтерс. Срещата ще се състои в Ню Йорк и ще започне в 15:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).

Припомняме, че руски дронове бяха свалени над Полша през нощта на 9 срещу 10 септември.

"Обръщаме вниманието на света към безпрецедентната руска атака с дронове срещу член на ООН, Европейския съюз и НАТО", каза полският външен министър Радослав Шикорски.

Москва отхвърля твърденията, че е отговорна за случилото се, като високопоставен руски дипломат в Полша каза, че дроновете са дошли от Украйна.

Руското министерство на отбраната заяви на 10 септември, че руските сили са извършили мащабна атака срещу военни съоръжения в Западна Украйна и че не са планирали да поразяват цели в Полша.