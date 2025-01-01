Британският престолонаследник принц Уилям изрази оптимизъм по отношение на справянето с глобалните екологични предизвикателства на събитие с участието на много звезди в Рио де Жанейро по повод петото издание на наградата "Ъртшот" (EarthShot Prize) , съобщи Ройтерс".

Първото посещение на Уилям в Латинска Америка се осъществява малко преди Бразилия да бъде домакин на климатичната конференция на ООН COP30 следващата седмица.

"Разбирам, че някои може да се чувстват обезкуражени в тези несигурни времена", каза Уилям по време на церемонията по връчването на наградата, учредена през 2020 г. и вдъхновена от посещение в Намибия.

"Разбирам, че все още има много да се направи. Но сега не е моментът за самодоволство, а оптимизмът, който изпитах през 2020 г., остава силен и днес."

Наречена в чест на целта "полет до Луната“ на Джон Ф. Кенеди, наградата имаше за цел да насърчи значителен напредък в областта на околната среда в рамките на десетилетие, което вече е достигнало своята среда.

Наградата, която има за цел да намери иновации за борба с климатичните промени и да се справи с други екологични проблеми, награждава петима победители с по 1 милион паунда (1,3 милиона долара) всеки, за да реализират своите проекти.