Холдингът Giorgio Armani S.p.A. отчита приходи от 2,7 милиарда долара, а самият дизайнер е притежавал яхта на стойност 60 милиона евро и недвижими имоти в Милано, Париж, Сен Тропе и Сен Мориц.

Армани не е имал партньор или деца, затова през август е заявил, че би искал да предаде имуществото си на членове на семейството си и на хората, с които работи. Сред наследниците са 86-годишната сестра на дизайнера Розана, двете му племенници Роберта и Силвана и племенникът Андреа Камерана. И тримата вече заемат високи позиции в компанията. Друг наследник е асистентът на Армани, 72-годишният Панталео Дел'Орко, който отговаря за мъжките колекции на всички марки на холдинга, разкри агенция „Ройтерс“ на своя сайт, на която се позовават други медии.

Известно е, че модният дизайнер основава фондация „Джорджо Армани“ през 2016 г., предназначена да запази ценностите на компанията и на самия моден дизайнер. Предполага се, че създаването на фондацията ще помогне да се избегне фалитът или продажбата на компанията след смъртта на нейния основател. Преди девет години фондацията символично притежаваше 0,1% от акциите на корпорацията, но се предполага, че впоследствие ще наследи значителна сума.

Освен това, Армани предварително е изготвил резолюция, която влиза в сила след смъртта му: тя определя принципите на управление за наследниците. На 4 септември компанията публикува изявление, в което обещава да се придържа към принципите, установени от нейния основател.

На 4 септември стана известно, че италианският моден дизайнер Джорджо Армани е починал. Джорджо Армани е италиански моден дизайнер, роден в град Пиаченца през 1934 г. След завръщането си от армията, той получава работа в главния универсален магазин в Милано „Ринашенте“ като декоратор на витрини и продавач-консултант. На 24 юли 1975 г. се ражда едноименната марка „Джорджо Армани“, със седалище във Венеция. Италианската модна къща „Джорджо Армани“ съществува и до днес и е популярна сред заможните хора.