Творчеството на италианския моден дизайнер Джорджо Армани обхващаше света на знаменитостите, модата и властта. Неговата кончина на 91-годишна възраст предизвика вълна от почитания по целия свят, съобщават световните осведомителни агенции.
"Винаги съм изпитвал дълбоко уважение и възхищение към Джорджо Армани, не само като дизайнер, който никога не се отклони от своята визия, но и като човек, който обичаше семейството си, приятелите си и родината си по толкова специален начин. Въпреки че беше икона в света на модата, той живееше със забележителна скромност и любов към живота, които вдъхновяваха начина му на работа и живот. Той създаде свят, отразяващ всичко, което обичаше, с вечност, която ще остане негово наследство", каза американският дизайнер Ралф Лорън пред Асошиейтед прес.
"Джорджо Армани притежаваше толкова осезаема сила на личността и визия, че всеки можеше да разпознае работата му. Той разбираше въздействието, отношението и елегантността както никой друг в модата, а същото така разбираше и жените - как искаха да се обличат и какво послание искаха да изпратят, докато се утвърждаваха чрез неговия възход през 70-те и 80-те години на миналия век и след това. Той също така никога не се ограничаваше до една област или една дисциплина и разбираше, че модата не може да съществува в изолация. За него тя не беше еднозначна - модата беше и кино, и музика, и спорт, и изкуство, и дизайн, и архитектура. И той остави своя отпечатък във всички тези светове - и навсякъде, където отиваше", се посочва в изявление, направено от Ана Уинтур, главен директор по съдържанието на издателската компания "Конде наст" (Conde Nast).
"Все още не мога да повярвам. Преди около 20 минути ми казаха, че е починал, а аз дори не знаех, че е болен. Не го смятах за толкова възрастен, знаете ли. За мен той изглеждаше вечен - този блестящ, мил човек, толкова талантлив, създал цялата тази изтънчена, дискретна елегантност, която в известен смисъл дефинира 90-те години. Той ме откри на филмовия фестивал във Венеция, когато там се състоя премиерата на "Могъщата Афродита", и ме попита дали може да ме облича. И оттогава започна да го прави. Носех неговите красиви модели в повечето важни моменти от кариерата ми и личния ми живот. Наистина ще ми липсва и мисля, че ще липсва на целия свят", сподели актрисата Мира Сорвино, в интервю за Асошиейтед прес. Сорвино е носила рокли на Армани на "Оскар"-ите и на сватбата си.
"Армани беше визионер. Семейството е много важно за него. Приятелите му бяха много важни за него. Той беше невероятен артист. И наследството му ще се запази чрез всичко красиво, което е създал", каза за Асошиейтед прес актрисата Джесика Частейн, която среща съпруга си на модно ревю на дизайнера в Париж през 2012 г.
"Джорджо Армани беше визионер, чието влияние далеч надхвърляше дизайна. Срещнах го за първи път преди много години в Милано и си спомням, че бях поразен от неговата креативност и гений. Той беше легендарна сила, която вдъхновяваше поколения, а наследството му ще продължи да оформя и извисява света години наред", написа актьорът Леонардо ди Каприо в историята си в Инстаграм.
Сред първите известни личности, които отдадоха почит към Джорджо Армани, беше дизайнерката Донатела Версаче. Тя каза, че светът е загубил титан, който е сътворил история и ще бъде запомнен завинаги.
Премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази почитта и благодарността си към Армани в профилите си в социалните мрежи, посочвайки, че той е успял да внесе блясък в италианската мода и да вдъхнови целия свят със своите елегантност, здравомислие и креативност.
"На екрана и извън него, в моменти на тишина и по време на най-величествените сцени, имах честта да нося "Армани". Днес си спомняме за човек, чийто гений докосна много животи и чието наследство от грация и вечен стил ще пребъде", се посочва в изявлението, направено от легендарния актьор Морган Фрийман.
On screen and off, in quiet moments and on the grandest stages, I have had the honor of wearing Armani. Today, we remember a man whose genius touched many lives and whose legacy of grace and timeless style will endure. #GiorgioArmani
"Голяма чест е, че имах възможността да се срещна и да работя с такъв невероятен човек. Ще ни липсваш, Джорджо", написа в Инстаграм пилотът от Формула 1 и посланик на "Армани" Шарл Льоклер.
В социалната мрежа почит към модната икона отдаде и бившата изпълнителка от "Спайс гърлс" Виктория Бекъм, преквалифицирала се в модна дизайнерка. "Светът на модата загуби истинска легенда в лицето на Джорджо Армани - дизайнер с визии, чието наследство ще живее вечно. Чувствам се поласкана, че го наричах свой приятел", написа тя.
"Джорджо. 1997 г. на кинофестивала в Кан, след като чантата ми се изгуби по време на път, продуцентът на "Поверително от Ел Ей" ме изпрати до магазина на "Армани" с кредитна карта, за да си взема костюм за премиерата. Това постави началото на любовна афера с костюмите "Армани", която продължава и до днес. Армани има дълбок принос в модата, дизайна, популярната култура. Неговата енергия, визия и финес оставиха отпечатък, признат по целия свят. Обожавах го. Той беше толкова мил. Толкова много значими моменти в живота ми, награди, сватба, "Уимбълдън", винаги облечен в "Армани" Очаквах с нетърпение да го видя, плановете за Милано бяха направени в края на този месец. Уви...", написа актьорът Ръсел Кроу в социалната мрежа Екс.
Почит към дизайнера и благодарност за приятелството, сътрудничеството и отдадеността му към визионерството изказа и актьорът Самюъл Л. Джаксън.
"Скърбя за някого, когото винаги съм смятал за приятел, никога за съперник. Мога само да се преклоня пред огромния му талант, пред промените, които той внесе в модата, и най-вече пред непоколебимата му лоялност към един стил: неговия собствен", написа в Инстаграм дизайнерът Валентино, друга легенда на италианската мода.
"Истински майстор на занаята си", пише супермоделът Синди Крофорд.
"Съкрушена съм от новината за кончината на Армани. Мил, щедър и лоялен. Истински пионер на елегантността. Глобално вдъхновение. А днес, огромна загуба за всички", гласи публикацията в Инстаграм на холивудската звезда Мишел Пфайфър, която изказа благодарност към дизайнера за честта и привилегията да работи с него в толкова много важни моменти от живота си и да бъде свидетел на неговото майсторство "от първа ръка".
Голямата звезда на италианското кино София Лорен също отдаде почит към Джорджо Армани, казвайки, че е загубила "свой брат".
"Светът загуби титан на елегантността, творчеството и гения, а аз загубих брат", каза 90-годишната екранна дива пред АНСА.
"Сълзите и скръбта не могат да изразят това, което аз и моето семейство, както и толкова много хора по целия свят, изпитваме днес".
"Само споделените спомени за смях и прекарано заедно време, както и незаличимата светлина в очите му, може би един ден ще излекуват болката ни и ще запълнят празнината, оставена от смъртта на Джорджо", допълни Лорен.
Друга икона на италианското кино, 87-годишната Клаудия Кардинале, сподели за агенцията, че сърцето й е разбито и че срещата й с дизайнера е била решаващ момент в живота й, защото е белязала прехода й към нова, независима и свободна жена.
Освен с талант, Джорджо беше човек с огромна интелигентност, човечност и класа, отбеляза още Кардинале. "Светът губи човек, който влагаше във всеки жест, във всеки обрат, във всяко намерение визия, която никога няма да умре".
"Елегантността не е в това да бъдеш забелязан, а в това да бъдеш запомнен", беше казал навремето самият Джорджо Армани.