Проливни дъждове наводниха улици и прекъснаха железопътния и въздушния трафик в Токио, а прогнозите предвиждат още бури, предаде Асошиейтед прес.

Само за час в японската столица паднаха 12 см дъжд на квадратен метър, съобщи Японската метеорологична агенция.

Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище "Ханеда" в Токио бяха спрени заради мълнии, които попречиха на самолетите да излитат.

Железопътните компании също временно спряха движението на влаковете, включително на влака-стрела и други линии в региона.

В града проливният дъжд наводни улици, а някои потребители в социалните мрежи съобщиха за градушка.

Над 7000 домакинства в японската столица в някакъв момент са останали без ток, съобщи енергийният оператор.

Властите предупредиха за още бури през нощта и призоваха жителите да не излизат, да избягват ненужни пътувания и да следят прогнозата за времето.