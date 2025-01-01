Полин Колинс, звездата от филма "Шърли Валънтайн“, за който е номинирана за "Оскар“ през 1990 г., почина на 85-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

Тя почина в дома за възрастни хора в Лондон, заобиколена от семейството си, след като няколко години се бореше с болестта на Паркинсон, съобщиха близките й.

Колинс ще бъде запомнена най-вече с ролята си на недоволната домакиня Шърли в наградения филм на Луис Гилбърт, базиран на известната пиеса на Уили Ръсел. Тази роля й донесе наградата "Златен глобус“ за най-добра актриса, както и награда БАФТА.

"Полин играеше различни роли в живота си. Тя имаше искрящо, остроумно присъствие на сцената и екрана. В своята блестяща кариера изигра политици, майки и кралици“, се казва в изявлението на семейството на Колинс.

Съпругът й Алдертън също направи отделно изявление, в което описа жена си като "забележителна звезда“, с която е работил повече от всеки друг актьор.

"Видях не само нейния блестящ диапазон от разнообразни герои, но и магията й да изважда най-доброто от всички хора, с които работеше“, каза той.

Той добави, че тя винаги ще бъде запомнена с ролята си на Шърли Валънтайн, "не само заради номинацията си за "Оскар“ или самия филм, но и защото спечели всичките седем награди, когато я изигра на Бродуей“.

Шърли Валънтайн е домакиня на средна възраст от Ливърпул, която е уморена от безчувствения си съпруг, изигран от Бърнард Хил, и от живота си в предградията.

Но животът й се променя, когато най-добрата й приятелка печели почивка за двама в Гърция. Шърли заминава и се влюбва в местния собственик на таверна, изигран от Том Конти, с когото преживява страстна ваканционна авантюра, която възвръща жаждата й за живот.

Сред другите филми на Колинс е "Град на радостта“ от 1991 г. с Патрик Суейзи, заснет в Калкута, който й донесе по-широко признание в световен мащаб.

Родена в Ексмут, Девън, през 1940 г., Колинс е израснала близо до Ливърпул и започва кариерата си като учителка. Дебютира в киното през 1966 г. във филма "Тайните на момичето от "Вятърната мелница“, където играе танцьорка в лондонски стриптийз клуб, наречен "Вятърната мелница“. Тя участва и в пет епизода на сериала "Доктор Кой“. През 2012 г. разказва пред вестник "Гардиън“, че са й предложили още 39 епизода, но тя отказва.

Shirley Valentine actress Pauline Collins dies aged 85 https://t.co/iDMxWbcUQP — Yahoo Entertainment UK (@YahooEntsUK) November 7, 2025

"Смятах, че това е като присъда в затвора. Може би това щеше да ми даде известност в началото на кариерата ми, но тогава щях да пропусна толкова много неща“, пояснява тя.

Чрез актьорството тя се запознава със съпруга си Джон Алдертън. Те се женят през 1969 г. и имат три деца – Николас, Кейт и Ричард.

Алдертън и Колинс участват заедно в редица телевизионни и филмови проекти, като например популярната поредица Upstairs, Downstairs, в която тя играе прислужница.

По-късните й участия включват телевизионната адаптация на Bleak House от 2005 г. и Dickensian от 2015 г.

Тя също така играе Сиси Робсън във филма "Квартет“ от 2012 г., припомня Би Би Си.