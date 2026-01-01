Патриархът на Украинската православна църква Филарет e починал на 97-годишна възраст. За това съобщи предстоятелят на Украинската православна църква Епифаний във Facebook, предаде Укринформ.

„Днес в сърцето ми има дълбока тъга и скръб, както и в сърцата на много украинци, защото днес завърши земният път на Негово Светейшество патриарх Филарет. Призовавам цялото украинско паство да отправя сърдечни молитви за упокой на душата на новопреставения патриарх Филарет, който днес се престави в Господа“, написа патриархът на ПЦУ.

Патриарх Православной церкви Украины Филарет умер возрасте 97 лет, сообщают «РБК-Украина» и «Интерфакс-Украина» pic.twitter.com/W8BLtqge9U — SOTA (@Sota_Vision) March 20, 2026

Той отбеляза, че молитвата и паметта за Филарет ще останат в поместната автокефална Украинска православна църква завинаги.

„Ние винаги ще помним наставленията на патриарх Филарет за единството на Украинската църква около Киевския престол. Ще помним и ще изпълняваме също неговите уроци и наставления за значението на съборността, за смирението пред Божията воля и волята на пълнотата на Църквата, за отдаденото служение на Бога, Христовата църква и украинския народ“, отбеляза предстоятелят на ПЦУ.

На 9 март Филарет е бил хоспитализиран заради влошаване на здравословното му състояние.