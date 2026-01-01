Пакистан и Иран постигнаха "значителен напредък" в разговорите, насочени към прекратяване на войната между САЩ и Израел и Иран и намиране на път към мир, заяви пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви след посещение в Техеран, предаде Ройтерс.

Разговорите бяха съсредоточени върху предотвратяването на по-нататъшна ескалация, повторното отваряне на Ормузкия проток и ускоряване на прекратяването на конфликта, съобщиха пакистанските военни след срещата между началника на армията генерал Асим Мунир и иранското ръководство.

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Двете страни обмениха мнения и за регионалната сигурност и възможностите за постигане на договорено уреждане на конфликта, се казва в изявлението.

"Иранският президент откровено сподели гледната точка на своето правителство и имахме много конструктивен обмен по разглежданите въпроси", заяви Накви в социалната мрежа Екс.

Преди посещението си в Техеран Асим Мунир взе участие в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Миналата седмица американският лидер предупреди за икономически "последици" всяка страна, която предостави "какъвто и да е спасителен пояс на Иран", в рамките на усилията на Вашингтон да изолира Техеран.

Ислямската република, от своя страна, заплаши да прекрати целия износ на петрол през Персийския залив.