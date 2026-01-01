80-годишният Джон Ерик Спайби, спечелил 2,4 млн. паунда от Националната лотария във Великобритания, е съучастник в изграждането на наркоимперия на стойност 288 млн. паунда, съсредоточена около неговия „тих, селски“ дом близо до Уиган, съобщиха британските власти.

Спайби отрече да е замесен, но след процес в Кралския съд в Болтън беше признат за виновен по обвинения в заговор за производство и разпространение на наркотици от клас C. Той бе признат за виновен и по две обвинения за незаконно притежание на огнестрелни оръжия, притежание на боеприпаси и възпрепятстване на правосъдието, като е осъден на 16 години и 6 месеца затвор, предаде Guardian.

UK Lotto winner John Eric Spiby, who scooped £2.4m in 2010, has been jailed for 16½ years after using his jackpot to fund an industrial scale fake prescription pill operation. The 80 year old set up sophisticated labs producing millions of counterfeit tablets (disguised as… pic.twitter.com/lRpygZN2T6 — EverydayBritain | Patriot (@EverydayBritain) January 28, 2026

80-годишният мъж, който спечелил парите през 2010 г., участвал в производството и разпространението на милиони таблетки, представяни като диазепам, посочиха от Кралския съд. Диазепамът, известен още като валиум, успокоява нервната система и се използва за лечение на тревожност, мускулни спазми, гърчове и симптоми на алкохолна абстиненция.

Свидетели споделиха, че той е „осигурил помещенията, помогнал е за приспособяването им и за закупуването на машини“.

Спайби и 37-годишният му син Джон Колин Спайби продавали и огнестрелни оръжия. Спайби-младши е осъден на 9 години лишаване от свобода. Съучастниците им Лий Друри (45 г.) и Калъм Дориан (35 г.) получиха съответно 9 години и 9 месеца и 12 години затвор.